بالميراس يضع حداً لمغامرة الاهلي ويبلغ نهائي مونديال الاندية

2022/02/08 | 22:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… خسر الأهلي المصري من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد على ستاد آل نهيان مساء اليوم، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية “الإمارات 2021” لكرة القدم.ويلتقي بالميراس السبت المقبل، في المباراة النهائية على كأس البطولة، مع الفائز في المباراة الثانية للدور قبل النهائي غدٍ، بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.فيما […]

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