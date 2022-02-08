تدمير مضافة لـ'داعش' في كركوك

2022/02/08 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن تدمير مضافة لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان، إن "أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية في كركوك".

وأضافت أن "ذلك جاء اثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

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