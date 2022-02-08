مشروبات طبيعية تساعد في علاج جرثومة المعدة

2022/02/08 | 22:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… في ظل معاناة فئة كبيرة من الأشخاص من آلام جرثومة المعدة، ينصح خبراء بتناول بعض المشروبات الطبيعية التي قد تساعد في علاج هذا المرض.ونشر موقع “الكونسلتو” مجموعة من المشروبات قد تسهم في علاج جرثومة المعدة والتي جاءت كالآتي: الشاي الأخضر تناول الشاي الأخضر بشكل منتظم يسهم في علاج جرثومة المعدة، لأنه يحتوي […]

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