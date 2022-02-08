اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 26 - عباس علي العلي

2022/02/08 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي اللغة العراقية القديمةأمثلة ومقارنةيورد الكثير من الباحثين في أصول اللغة العراقية القديمة أو في اللغة العربية القديمة من طيات ما أكتشف من نصوص عراقية قديمة مدونة فيها كلمات وألفاظ وجمل ما زالت تستعمل لليوم كدليل على عمق الأرتباط بين القديم الذي ما زال حيا في ذاكرة العربية، الحقيقية وإن كان هذا الجهد مشكور وله أسبابه الوجيهة، ولكن البعض من أصحاب النوايا المتطرفة يعود ليشكك في أن العربية الح ......





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