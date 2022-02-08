قوبادي جليزاده - توزيع - ماجد الحيدر

2022/02/08 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر توزيعشعر قوبادي جليزادهترجمة ماجد الحيدر...حين قسّم الأرضلم يخصّنا بِرُقعةٍولهذا..



غدَونا دون وطن.



يوم وزّعَ الخِرَقَ الملوَّنةلم يلتفت اليناولهذا..



ظللنا دون رايةٍ حينَ قسم الحريات..لم نكن حاضرين،ولهذا..



بقينا عبيدا .حين وزع سنابل القمح،كنا في سوح الحروبنلملم جثث أحبابنا،ولهذا..



لم ننل كسرة خبز.



لكنهحين وزع ال ......





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