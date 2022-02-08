انقلاب 8 شباط 1963 الدموي/ الحلقة الثانية - محمد علي الشبيبي

2022/02/08 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_الشبيبي يستذكر العراقيون يوم 8 شباط من كل عام أحداث جريمة انقلاب شباط الدموي عام 1963.



حيث قام الانقلابيون باعتقال الاف الوطنيين وزجهم في السجون وتعريضهم للتعذيب والتصفيات بأبشع وسائل التعذيب الفاشية، فخسر العراق خيرة أبنائه الوطنيين.



وكانت عائلتنا الصغيرة من بين آلاف العوائل العراقية التي تعرضت لحملة الانقلابيين في إرهابهم البربري.



تناول والدي -طيب الله ثراه- بتواضع وحذر شديد بعض أحداث وتبعات هذا الا ......





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