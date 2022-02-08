طيران الجيش يقصف “مضافة لداعش” في كركوك

2022/02/08 | 22:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكن طيران الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تغريدة له على “تويتر”، أن “أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية؛ وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم […]

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