2022/02/08 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف فريق الشرطة، فوزا ثمينا من مستضيفه

الطلبة 1-0، في قمة مباريات الجولة 20 من

الدوري العراقي الممتاز، والتي جرت

مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب الشعب

الدولي، وأمام أنظار أكثر من 20 ألف

متفرج.

سجل هدف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الوقت القاتل علي يوسف يقود الشرطة للفوز على الطلبة بهدف دون رد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الوقت القاتل علي يوسف يقود الشرطة للفوز على الطلبة بهدف دون رد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).