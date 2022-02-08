الصدر يستقبل قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في الحنانة ويغرد بعد اللقاء

2022/02/08 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في

الحنانة

واوضحت مصادر مطلعة ، أن "الصدر أبلغ

قاآني أنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية،

بمشاركة أطراف من الاطار التنسيقي،

وليس كل الا

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