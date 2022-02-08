"رياح وغبار وامطار".. تعرف على طقس العراق خلال هذه الأيام

2022/02/08 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، طقس العراق خلال الايام المقبلة.

وقال عطية في منشور له إن "منخفضا جويا، يتمركز حاليا غرب تركيا يتقدم ببطئ نحو اجواء بلاد الشام ثم العراق".

وأضاف أنه "بسبب تواجد مرتفعا جويا في الطبقات العليا يتمركز على شبه الجزيرة العربية فأن تأثير المنخفض يكون على مدن شمال العراق مع تأثيرات محدودة في باقي المدن، إذ تبدأ تاثيرات المنخفض على العراق اعتبارا من مساء يوم غد الاربعاء، وتنتهي صباح السبت".

وأوضح أنه "في يوم الاربعاء ستستقر الرياح على الاتجاه الجنوبي الشرقي في بداية تأثير المنخفض، مصحوبة بنشاط ملحوظ في مدن غرب البلاد لتصل الى 45 كم بالساعة مثيرة للغبار".

وبين أن "هطول الامطار يبدأ مساء او ليل الاربعاء في مناطق متفرقة من مدن الشمال كافة وصلاح الدين وشمال وشرق الانبار وربما يشمل العاصمة بغداد وديالى وشرق وشمال الانبار بنسبه ضعيفة ليل الاربعاء/ الخميس".

وأشار إلى أنه "مع دخول جبهة المنخفض صباح الخميس تتلاشى فرص الهطول في الانبار ونينوى، وبادية الجنوب حيث تتحول الرياح فيها الئ شمالية غربية معتدلة السرعة مصحوبة بتصاعد الغبار".

ولفت إلى أنه "صباح ونهار الخميس تندفع جبهة المنخفض نحو العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط ثم مدن الجنوب لتشملها امطارا خفيفة الشدة في مناطق متفرقة رعدية احيانا، اضافة لاستمرار فرص الهطول الرعدي في مدن الشمال عدا نينوى".

وقال إنه "يوم الجمعة تستمر الحالة الممطرة على مدن الشمال، وتقل الفرص في باقي المدن وربما تكون هناك هطولات متفرقة تشمل العاصمة وصلاح الدين وواسط والبصرة وميسان تباعا، وتستقر الرياح شمالية غربية نهار السبت، نشطة السرعة مثيرة للغبار مع انخفاض درجات الحرارة لايصل لمستوى موجه باردة ، وتستمر الاجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا".

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