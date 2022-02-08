الرئيس الايراني:لن نجعل اقتصادنا رهنا بالاتفاق النووي

2022/02/08 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي إننا لن نرهن اقتصاد بلادنا بنتائج محادثات الاتفاق النووى، مؤكدا أنه "إذا رفعت العقوبات وإجراءات الحظر، فإن الأرضية ممهدة للاتفاق وقد برهنت إيران أنها ملتزمة بتعهداتها ".وقال رئيسي : الامريكيون انفسهم انتهكوا الاتفاق النووي والاوروبيون تقاعسوا عن تنفيذ التزاماتهم، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعترفت في تقاريرها العديدة بسلمية نشاطات ايران النووية.وتابع: لقد اعلنا (سابقا) بان رفع الحظر سيهئ الارضيات من اجل التوصل الى اتفاق، كما ان ايران اثبتت التزامها بالتعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي، لكننا لن نجعل اقتصاد بلادنا رهنا بهذا الاتفاق.وقال "رئيسي" خلال لقائه بوزير الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، مساء اليوم الإثنين فى طهران، أن "العلاقات بين البلدين كانت جيدة للغاية فى السنوات التى تلت الثورة الإسلامية، لكن علاقات فنلندا مع الدول الأخرى لاينبغى أن تتاثر باملاءات الاخرين بالاخرين".وعن علاقة طهران بدول الجوار قال الرئيس الإيراني: "نتطلع إلى علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة وسنواصل هذه السياسة"،مؤكدا ان التدخلات الاجنبية وراء كافة المشاكل التي تمر بها المنطقة اليوم "./انتهى2

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