الكاظمي يامر بتشكيل قيادة عمليات ميسان

2022/02/08 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ امر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات ميسان وتكليف اللواء الركن محمد الزبيدي قائدا لها./انتهى2

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