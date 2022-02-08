2022/02/08 | 23:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق الصفارين.. من أهم الأسواق التراثية في العراق، مهدّد بالانقراض... - 52 دقيقة - حلقة ٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 57rqiDKPo7M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق الصفارين.. من أهم الأسواق التراثية في العراق، مهدّد بالانقراض... - 52 دقيقة - حلقة ٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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