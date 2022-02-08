الحشد الشعبي يسند قطعات الجيش التي تعرضت لهجوم “داعشي” في كركوك

2022/02/08 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قامت قوة من الحشد الشعبي / محور الشمال، اليوم الثلاثاء، باسناد قطعات الجيش التي تعرضت لهجوم “داعشي” ارهابي في محافظة كركوك.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “هاجمت مجموعة من فلول داعش الارهابي نقاطا للجيش العراقي في اطراف قضاء الدبس قبل ان تخرج قوة من الحشد الشعبي لاسناد قطعات […]

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