صد تعرض لداعش على الجيش في كركوك

2022/02/08 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، إسناد قواتها قطعات الجيش التي أحبطت هجوماً لداعش الإرهابي في كركوك.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من الحشد الشعبي / محور الشمال، قامت باسناد قطعات الجيش التي تعرضت لهجوم “داعشي” ارهابي في محافظة كركوك".وأضافت، أن "مجموعة من فلول “داعش” الارهابي هاجمت نقاطا للجيش العراقي في اطراف قضاء الدبس قبل ان تخرج قوة من الحشد الشعبي لاسناد قطعات الجيش وتجبر الدواعش على الفرار خائبين".

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