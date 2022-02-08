اعتقال أربعة أشخاص إثر مشاجرة بسبب 'طيور' في بغداد

2022/02/08 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باعتقال أربعة أشخاص إثر مشاجرة بسبب "طيور" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بسبب صيد الطيور وقعت مشاجرة ضمن ناحية الراشدية في بغداد تطورت الى تبادل اطلاق النار بين الطرفين دون اصابات تذكر".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت اربعة اشخاص من طرفي المشاجرة".

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