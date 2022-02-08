مشى وترك ماكرون يلحق به.. تصرف

2022/02/08 | 23:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة من التفاعل، بعدما أظهرت لقطات مصورة أنه تركه يسير خلفه وحيدًا، بعد نهاية مؤتمرهما الصحفي بالكرملين يوم الاثنين.

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