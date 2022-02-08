الأهلي المصري في مواجهة بالميراس البرازيلي غدا في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية

2022/02/08 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يلتقي النادي الأهلي المصري بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.وغادر اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم اليوم متجهين إلى الإمارات للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية عقب المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون" وفق وسائل اعلام مصرية ".وكان الأهلي المصري قد تاهل للدور نصف النهائي في مونديال الاندية التي تستضيفها دولة الامارات العربية بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي./انتهى2

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