2022/02/08 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطفال يتسببون بمشاجرة بين عائلتين واصابة ضابط اثر ضربه بـ”بوري”

ظهرت المقالة اطفال يتسببون بمشاجرة بين عائلتين واصابة ضابط اثر ضربه بـ”بوري” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطفال يتسببون بمشاجرة بين عائلتين واصابة ضابط اثر ضربه بـ”بوري”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطفال يتسببون بمشاجرة بين عائلتين واصابة ضابط اثر ضربه بـ”بوري”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).