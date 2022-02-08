2022/02/08 | 23:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cyf1dJHSz0M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المخلفات الحربية في العراق.. أرقام مفزعة | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المخلفات الحربية في العراق.. أرقام مفزعة | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).