العدل الأمريكية تعلن إحباط عملية “غسل عملات مشفرة” بقيمة 4.5 مليار دولار

2022/02/08 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال زوجين في نيويورك بتهمة التآمر لغسل عملات مشفرة تقدر قيمتها حاليا بـ4.5 مليار دولار، سرقت خلال اختراق منصة Bitfinex عام 2016.وقالت الوزارة في بيان إن إيليا ليشتنشتاين (34 عاما) وزوجته هيذر مورغان (31 عاما) اعتقلا صباح اليوم الثلاثاء في مانهاتن وسيمثلان أمام المحكمة في وقت لاحق […]

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