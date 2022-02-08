الهند.. أمر بإغلاق مدارس وسط

2022/02/08 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت السلطات في ولاية بجنوب الهند، الثلاثاء، المدارس الثانوية بإغلاق أبوابها لثلاثة أيام بعد تصاعد الاحتجاجات فيها على قرار بحظر ارتداء الحجاب أجّج غضب تلامذة مسلمين.

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