قاآني‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬النجف الحلول‭ ‬المتوافرة‭ ‬لأزمة‭ ‬الحكم‭ ‬

2022/02/08 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم‭ ‬صالح‭ ‬يطالب‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬صلاحياته‭ ‬وحزبه‭ ‬يعترض‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الترشيح‭ ‬للرئاسة‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ استقبل‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الإيراني‭ ‬اسماعيل‭ ‬قاآني‭ ‬بمنزله‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬الزيارة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ازمة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مستمرة‭ ‬و‭ […]

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