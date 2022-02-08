2022/02/08 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برهم صالح يطالب المحكمة الاتحادية الاستمرار في صلاحياته وحزبه يعترض على إعادة فتح الترشيح للرئاسة بغداد – عبد الحسين غزال استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني بمنزله في النجف ، وهي الزيارة الثانية في غضون أسابيع في حين لا تزال ازمة الحكم في العراق مستمرة و […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاآني يبحث مع الصدر في النجف الحلول المتوافرة لأزمة الحكم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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