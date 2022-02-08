غابات عشوائية من الحجر

2022/02/08 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كنّا‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬بعيدة،‭ ‬نقترح‭ ‬عودة‭ ‬المباني‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬استنباط‭ ‬الفن‭ ‬المعماري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬كحد‭ ‬زمني‭ ‬مرئي‭ ‬وماثل‭ ‬للعيان‭ ‬وله‭ ‬آثاره‭ ‬الشاخصة،‭ ‬لكن‭ ‬كنّا‭ ‬نسمع‭ ‬مبررات‭ ‬منها‭ ‬انّ‭ ‬المدن‭ ‬اتخذت‭ ‬اشكال‭ ‬البناء‭ ‬الحديث‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬إمكانية‭ ‬لقيام‭ ‬طراز‭ ‬معماري‭ ‬يبرز‭ ‬شخصية‭ ‬المكان‭ ‬في‭ ‬عمقه‭ ‬التاريخي،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬هدمنا‭ […]

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