الطيران العراقي يدمر مركز السيطرة لداعش في نينوى

2022/02/08 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬مقتل‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬خلال‭ ‬تدمير‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬وسيطرة‭ ‬للتنظيم‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬محافظتي‭ ‬نينوى‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭.‬ وهو‭ ‬الخط‭ ‬الأساس‭ ‬لحركة‭ ‬داعش‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ .‬وقالت‭ ‬الخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهود‭ ‬رصد‭ ‬ومتابعة‭ ‬القيادات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والعناصر‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬تمكنت‭ […]

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