شخص يضرب ضابطاً بـ

2022/02/09 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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اصيب ضابط برتبة مقدم منسوب لمديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، بضربة تلقاها بعمود حديدي على رأسه.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "مشاجرة بين عائلتين بسبب الاطفال تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة الفضيلية".واضاف، ان "المشاجرة اسفرت عن اصابة ضابط برتبة مقدم منسوب لمديرية الدفاع المدني بضربة (بوري) على رأسه فقد على اثر الضربة الوعي ".

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