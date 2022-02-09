وزير الزراعة يناقش مع وزير الزراعة والغابات التركي التعاون المشترك في المجالات الزراعية و معالجة شح المياه من دول المنبع

2022/02/09 | 00:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش وزير الزراعة محمد الخفاجي مع وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي التعاون المشترك في المجالات الزراعية و معالجة شح المياه من دول المنبع.وذكر بيان لوزارة الزراعة , ان الخفاجي التقى, اليوم الاثنين , الوزير التركي ،الذي يزور بغداد للمشاركة في المؤتمر الاقليمي الذي انطلقت اعماله اليوم.ونقل باكديميرلي، تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الخفاجي، مؤكدا عمق العلاقة التاريخية بين العراق وتركيا على كافة المستويات، واهمية الاستفادة منها في عقد المزيد من التفاهمات والتي تفضي إلى تعاون استراتيجي يخدم مصالح الشعبين.وجرى خلال اللقاء، مناقشة التعاون المشترك في المجالات الزراعية وبشقيها النباتي والحيواني بين البلدين الصديقين، ومن بينها معالجة شح المياه من دول المنبع، وضرورة العمل على الشروع بقنوات تعاون زراعي يفضي إلى الارتقاء بمستويات توفير المحاصيل والمنتجات الزراعية، والالتزام بالروزنامة الزراعية التي تصدر من وزارة الزراعة العراقية حصرا./انتهى2

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