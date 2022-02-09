أخ يقتل شقيقه ويصيب الآخر ثم ينتحر في قضاء حديثة

2022/02/09 | 00:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخ يقتل شقيقه ويصيب الاخر ثم ينتحر في قضاء حديثة

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