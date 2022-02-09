ما هي الاسباب والخلفيات الحقيقية لتدهور الاوضاع السياسية والمعيشية في العالم العربي ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2022/02/09 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي هذا السؤال لا يزال يطرح نفسه بقوة وإلحاح وعلى نحوٍ مُتصاعد منذ اندلاع الانتفاضات الشعبية أواخر عام 2010 وأوائل 2011 فيما عُرف بثورات الربيع العربي والتي ترافقت مع بداية الغضب الشعبي بسبب تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية في العالم العربي بالرغم من الثروات المُتنوعة والهائلة التي تتمتع بها المنطقة العربية الى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي البالغ الاهمية ..



حيث رافق هذه الثورات مُباشرة صعود وا ......





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