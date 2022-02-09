2022/02/09 | 00:10 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيل و قال | ابتزاز الدولة ثنائية الانتحال و الاحتيال) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ybBHTr9gHP8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيل و قال | ابتزاز الدولة ثنائية الانتحال و الاحتيال) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيل و قال | ابتزاز الدولة ثنائية الانتحال و الاحتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).