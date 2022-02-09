2022/02/09 | 00:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم، القاء القوات الامنية القبض على عدد من المطلوبين بينهم 3 ارهابيين ومتاجر بالاعضاء البشرية في العاصمة بغداد وقضاء الفلوجة التابع لمحافظة الانبار.وذكر بيان للخلية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفرزة من شؤون السيطرات بإشراف وتنسيق لجنة متابعة عمل السيطرات/ قيادة عمليات بغداد مع مدير السيطرات الخارجية تمكنت من […]

ظهرت المقالة القبض على مطلوبين بينهم 3 ارهابيين ومتاجر بالاعضاء في بغداد والفلوجة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مطلوبين بينهم 3 ارهابيين ومتاجر بالاعضاء في بغداد والفلوجة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مطلوبين بينهم 3 ارهابيين ومتاجر بالاعضاء في بغداد والفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).