مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة غربي الأنبار

2022/02/09 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شخصين وإصابة ثالث بمشاجرة غربي الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن قضاء حديثة في الانبار".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة تسببت بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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