قصة مؤلمة.. الموت يغيب طالباً تفصله ساعات عن حفل تخرجه واشهر عن تحقيق حلمه

2022/02/09 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي، الثلاثاء، بأن الموت غيب طالب تفصله ساعات عن حفل تخرجه واشهر عن تحقيق حلمه في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "طالبا في المرحلة الرابعة في كلية العلوم قسم كيمياء بجامعة ديالى، توفي آثر حادث سير مؤسف".

وأضاف انه "حسب ما تم تداوله توفي قبل ساعات من حفل تخرجه واشهر على اكمال السنة الدراسية والتخرج الجامعي الفعلي".

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