الملكية الاردني تعاود رحلاتها عبر مطار النجف

2022/02/09 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مطار النجف الاشرف الدولي، اليوم، معاودة الخطوط الملكية الأردنية رحلاتها عبر المطار الدولي.ونقل بيان لاعلام المطار، تلقته “ايرث نيوز”، عن مدير المطار حكمت أحمد قوله خلال حفل استقبال وفد طاقم الشركة، انه “بكل سرور استقبلنا طاقم الخطوط الجوية الملكية الاردنية التي تُعد من شركات الطيران المتميزة في المنطقة والتي ستُسهم كما في السابق […]

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