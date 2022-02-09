2022/02/09 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء الفرنسي، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 12 عاما بحق "جهادي" فرنسي من أصل أيزيدي بعد إدانته بالانضمام لـ "شبكة إجرامية والقتال في صفوف جبهة النصرة في سوريا في 2015".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا.. السجن لـ"جهادي" من أصل أيزيدي قاتل في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا.. السجن لـ"جهادي" من أصل أيزيدي قاتل في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).