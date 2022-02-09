القبض على إرهابي بكمين محكم في الفلوجة

2022/02/09 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على أحد الإرهابيين بكمين محكم في الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية ومعلومات دقيقة تمكنت مفارز شعبة استخبارات الفرقة العاشرة من احباط محاولة لدخول احد الارهابيين الى قضاء الفلوجة بالانبار".وأضافت، أنه "تم القاء القت القبض عليه بعد نصب كمين محكم له في سيطرة التحدي مدخل مدينة الفلوجة في الانبار ، وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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