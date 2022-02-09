2022/02/09 | 01:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب إنتر ميلان على ضيفه روما بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس إيطاليا.وتواجه الفريقان على ملعب “جيوزبي مياتزا” في اطار ربع نهائي المسابقة.وسجل ثنائية إنتر كل من إدين دجيكو في الدقيقة الثانية واليكسيس سانشيز في الدقيقة 68.وسيواجه إنتر الفائز من مباراة ميلان ولاتسيو في نصف نهائي البطولة.

ظهرت المقالة إنتر ميلان يزيح روما ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتر ميلان يزيح روما ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتر ميلان يزيح روما ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).