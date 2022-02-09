كيربي للحرة: السعوديون والإماراتيون يتعرضون لهجمات حوثية بمنظومات أسلحة إيرانية

2022/02/09 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الثلاثاء، إن الحوثيين نفذوا حوالي 400 هجوم عبر الحدود حتى الآن، وأن قاعدة الظفرة التي تضم أميركيين تعرضت لهجومين من هذه الجماعة.

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