في تأصيل فكرة الإشتراكية - هيثم بن محمد شطورو

2022/02/09 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيثم_بن_محمد_شطورو يقول تشي غيفارا:" لن يكون للاشتراكية معنى، وبالتالي لن يتم انجازها إلا إذا طرحت حضارة وأخلاق اجتماعية ونمطا لمجتمع يقف كلية على النقيض من قيم الفردانية التافهة والأنانية والمزاحمة وحرب الكل ضد الكل التي تتسم بها الحضارة الرأسمالية، أي ضد هذا العالم حيث يأكل الإنسان أخاه الإنسان."ويبدو بشكل واضح أن هذه الكلمات تتجه إلى تضمين الاشتراكية بمضمون إنساني وروحي شامل.



ففي النهاية ما تعنيه هذه الكلمات ......





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