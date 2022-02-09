عن رفض الاتحاد الافريقي قبول إسرائيل كعضو مراقب - نهاد ابو غوش

2022/02/09 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش الكاتب الفلسطيني نهاد أبو غوش مدير مركز «المسار» للدراسات لـ«المغرب»: سعت «إسرائيل» إلى تحقيق اختراقات في إفريقيا بعد تراجع زخم حركة التحرر الوطني الإفريقيةأجرى اللقاء روعة قاسم لم تقدم الدول العربية الحد الأدنى من المساعدات لدول إفريقيا وذلك ما استغلته إسرائيل لمصلحتهاقال الكاتب الفلسطيني نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات لـ«المغرب» أنّ قرار الاتحاد الاف ......





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