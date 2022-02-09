انتحار أستاذ جامعة - شريف حتاتة

#شريف_حتاتة --------------------------------------------- انتحر أستاذ جامعى ..
ألقى بنفسه من الدور التاسع بأحد فنادق عابدين .
لقي مصرعه فور سقوطه ..
فانتقلت سيارات النجدة والإسعاف وتبين أن الجثة للدكتور"مختار ناشد فهمى" ، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة . وفى المعاينة التى أجرها وكيل النيابة محمد النجار ، لحجرة القتيل اكتشف أنه ترك رسالة يقرر فيها اعتزامه على الانتحار لإصابته بمرض مزمن ، واكتئاب ن ......
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