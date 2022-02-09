انتحار أستاذ جامعة - شريف حتاتة

2022/02/09 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة --------------------------------------------- انتحر أستاذ جامعى ..



ألقى بنفسه من الدور التاسع بأحد فنادق عابدين .



لقي مصرعه فور سقوطه ..



فانتقلت سيارات النجدة والإسعاف وتبين أن الجثة للدكتور"مختار ناشد فهمى" ، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة . وفى المعاينة التى أجرها وكيل النيابة محمد النجار ، لحجرة القتيل اكتشف أنه ترك رسالة يقرر فيها اعتزامه على الانتحار لإصابته بمرض مزمن ، واكتئاب ن ......





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