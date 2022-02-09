مانشستر يونايتد يتعثر أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

2022/02/09 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععاد مانشستر يونايتد بتعادل إيجابي محبط بنتيجة (1-1) من ميدان بيرنلي، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتج بول بوجبا التسجيل لليونايتد في الدقيقة (18)، وعدل جاي رودريجز النتيجة لبيرنلي في الدقيقة (47).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 39 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، بينما رفع بيرنلي رصيده إلى 14 نقطة متذيلًا لجدول الترتيب.

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