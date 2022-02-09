2022/02/09 | 01:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي الفيصل: الصدر منح الاطار التنسيقي فرصة للاحتفاظ بخمس وزارات بشرط استبعاد المالكي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _3u36SSdy3E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي الفيصل: الصدر منح الاطار التنسيقي فرصة للاحتفاظ بخمس وزارات بشرط استبعاد المالكي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غازي الفيصل: الصدر منح الاطار التنسيقي فرصة للاحتفاظ بخمس وزارات بشرط استبعاد المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).