"تجنبوا الإشاعات".. فرق الدفاع المدني الإماراتية تؤكد السيطرة على حريق في أبوظبي

2022/02/09 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ليل الثلاثاء الأربعاء، أنها تمكنت من السيطرة على حريق في بناية بشارع حمدان، دون أن ينجم عن الحادث أي إصابات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

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