2022/02/09 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نشات_نصر_سلامه نتفق جميعا ان مصر بها مقومات سياحية متميزة عن معظم دول العالم من ناحية الشواطئ الجميلة مع رمال ناعمة وطقس دافئ ممتع معظم السنة بالاضافة الى اثار تاريخية لا تقدر بثمن بالاضافة الى عدد ضخم من الفنادق السياحية منتشرة بمعظم مدن مصر .



بالاضافة الى تمتع مصر باستقرار امنى معقول دوليا .



رغم كل ما سبق فان نصيب مصر من السياحة العالمية ضئيل جدا بالقياس لدول اخرى اقل من مصر كثيرا.فى المقومات السياحية .كل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوضع السياحى المصرى فى خطر - نشات نصر سلامه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوضع السياحى المصرى فى خطر - نشات نصر سلامه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).