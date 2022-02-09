هيليوبوليس ...تعدّدت الأوصاف والسحر واحد - ليلى تباّني

2022/02/09 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليلى_تباّني هيليوبوليس.........تعدّدت الأوصاف والسّحر واحد .......هيليوبوليس ...



"Heliopolis"بين فخامة الاسم و هيبة المكان ....وشّح القمر برقعا مخمليا لطيفا وهمس في قلوب العاشقين ، من اليونان أو الرومان وجعلهم يسمّونها "مدينة الشمس "، وطال عشقها العرب لاحقا فسموها "عين شمس" أو مدينة النور نعم إنها كذلك ، هليوبوليس.أو عين شمس .



ما الذي أريد قوله عن هذا المكان؟ إنّي أحبه؟ هل سيكفي هذا التصريح؟ لا..



لن ي ......





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