هيليوبوليس ...تعدّدت الأوصاف والسحر واحد - ليلى تباّني



هيليوبوليس ...تعدّدت الأوصاف والسحر واحد - ليلى تباّني
2022/02/09 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#ليلى_تباّني هيليوبوليس.........تعدّدت الأوصاف والسّحر واحد .......هيليوبوليس ...

"Heliopolis"بين فخامة الاسم و هيبة المكان ....وشّح القمر برقعا مخمليا لطيفا وهمس في قلوب العاشقين ، من اليونان أو الرومان وجعلهم يسمّونها "مدينة الشمس "، وطال عشقها العرب لاحقا فسموها "عين شمس" أو مدينة النور نعم إنها كذلك ، هليوبوليس.أو عين شمس .

ما الذي أريد قوله عن هذا المكان؟ إنّي أحبه؟ هل سيكفي هذا التصريح؟ لا..

لن ي ......

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