تجربتى مع أحد التاكسيات الاسلامية - محمد فُتوح

2022/02/09 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح تجربتى مع أحد التاكسيات الإسلامية -----------------------------------------------مرة أخرى ، أتأمل الأحداث الارهابية الأخيرة ، والتى تصدمنا وتحبطنا ، بين كل فترة وأخرى .



واخص بالذكر تلك التفجيرات التى روعت مدينة شرم الشيخ .



أثارت هذه الأحداث الاجرامية ، ولا تزال تثير ، عدة نقاط مرتبطة ، أهمها الإصرار على تعدد مكافحة الإرهاب ، أمنياً وفكرياً ، وعقد مؤتمر دولى لبحث إمكانيات التعاون الدول ......





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