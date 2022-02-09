2022/02/09 | 01:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G1wAzhxnz9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر النداوي: إيران تخشى خسارة الحلفاء في العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمر النداوي: إيران تخشى خسارة الحلفاء في العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).