2022/02/09 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تدفع نحو خفض التصعيد خلال زيارة ماكرون لكييف

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