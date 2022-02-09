هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز

2022/02/09 | 02:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الأربعاء، السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي.

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